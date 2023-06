Canicule dans plusieurs wilayas

services météorologiques prévoient une poursuite de l'épisode caniculaire dans plusieurs wilayas ainsi que des pluies orageuses et des vents de sable au sud du pays.

Le BMSe précise que des températures oscillant entre 40 et 44° concerneront aujourd'hui et demain les wilayas de Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Guelma et Souk Ahras.

Des vents forts et vents de sable souffleront par ailleursde 9h à 18h sur les wilayas d'El Bayadh, Laghouat, Tiaret, Djelfa, Tissemsilt, M'sila, Médéa, Bordj Bou Arreridj et Sétif.

Des pluies orageuses concernent également les wilayas de Djanet etTamanrasset de 12h à 21h.