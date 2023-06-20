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الجلفة: 29 جريحا في انحراف حافلة لنقل المسافرين

مجتمع
20 جوان 2023 ()
ع.الرخاء
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أسفر حادث مرور وقع، صبيحة اليوم الثلاثاء، على مستوى الطريق الولائي رقم 176ب، ببلدية حد الصحاري شمال شرق الجلفة عن إصابة 29 شخصاً بجروح متفاوتة.

وجاء في بيان الحماية المدنية أن فرقها  المتمثلة في إسعافات الوحدة الثانوية بحد الصحاري مدعمة بعين وسارة وإسعافات البيرين تدخلت في حدود الساعة 03 سا و 04 د لأجل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين من نوع هيقر تشتغل خط (وهران - بسكرة) على مستوى الطريق الولائي رقم 176 ب باتجاه عين وسارة حوالي 15 كلم، الحادث خلف إصابة 29 شخص تتراوح أعمارهم مابين 05 سنوات و 75 سنة تم تقديم لهم الإسعافات اللازمة وتحويلهم إلى مستشفى النقيب سعداوي المختار بعين وسارة.

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