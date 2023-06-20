والي غليزان ينهي مهام المكلف بتسيير الوكالة العقارية

أنهى والي غليزان لكحل عياط عبد السلام مهام المكلف بتسيير الوكالة الولائية العقارية، وهذا على إثر معلومات متعلقة بمباشرة مسيري الوكالة الولائية العقارية بغليزان إجراءات معاملات عقارية، وبيع ممتلكات الوكالة، حيث أمر الوالي بعملية تفتيش على مستوى الوكالة،التي أظهرت نتائج تثبت إجراءات معاملات عقارية، وتحديد أسعار زهيدة، وكذلك مباشرة إجراءات رامية إلى بيع ممتلكات الوكالة بينما هي مقيدة بدفتر شروط ينص على إيجارها وليس بيعها.

كما ثبت أن كل الإجراءات المذكورة غير قانونية، حيث بادر بها مسيرو الوكالة دون أي ترخيص من مجلس الإدارة للوكالة، ودون مراعاة مصلحة الوكالة، والممتلكات العامة.