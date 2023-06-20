المدية: الإطاحة بشبكتين وحجز كمية من المخدرات

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالتنسيق مع فرقة مكافحة الاتجار غير مشروع بالمخدرات بأمن ولاية المدية، في عمليتين متفرقتين من الإطاحة بشبكتين إجراميتين، تنشطان في مجال الاتجار والترويج بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

العملية جاءت بعد الاستغلال الفعال لمعلومات وردت في هذا الشأن، عن تواجد مجموعة من الأشخاص المسبوقين قضائيا يقومون بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وسط أحياء مدينة المدية، أين تم وضع خطة عملياتية ممنهجة بالتنسيق الدائم مع الجهات القضائية المختصة، أسفرت عن توقيف 08 مشتبه فيهم من بينهم قاصر، وحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية فاقت قيمتها المالية 01 مليار و نصف مليار سنتيم تمثلت في 1436 قرص مهلوس، 402 قرص من مخدر اكستازي، 10 حزم صغيرة من مخدر كوكايين، 200 غرام من الكيف المعالج، مبلغ مالي من عائدات الترويج للسموم.

ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم، وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا عن جناية الحيازة لغرض الاستهلاك والبيع والتخزين وشراء قصد البيع و نقل المؤثرات العقلية والمخدرات بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة.