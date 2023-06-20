بداني يبشر الصيادين المتضررين

بشر وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، أحمد بداني، بأن المنحة الخاصة للصيادين المتضررين من التقلبات الجوية الأخيرة سيتم صبها خلال هذا الأسبوع.

وكشف الوزير خلال ندوة صحفية نشطها على هامش اجتماع تقييمي لقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية، عن احصاء " 1.027 صيادا أغلبهم ينشطون على مستوى مينائي خميستى وفوكة (تيبازة) الذين سيستفيدون خلال هذا الأسبوع، من المنحة التي أقرها رئيس الجمهورية".

وأضاف الوزير، أن المنحة الاستثنائية الشهرية المقدرة بثلاثين ألف دينار سيتم منحها إلى غاية إعادة فتح الميناءين المغلوقين بسبب الخسائر التي تسببت فيها التقلبات الجوية.

وفي ذات السياق أكد بداني بأن عمليات تنظيف الموانئ ورفع الاوحال والركام جارية، وعمليات إزالة الطمي من الموانئ ستسبق إعادة فتح الموانئ أمام سفن الصيادين.