"الخضر" لتأكيد "الصحوة"

منتشيا بالفوز المقرون بالأداء الجيد الذي عاد به من الكاميرون على حساب منتخب أوغندا والذي حقق بفضله العلامة الكاملة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة (15 نقطة في 5 مباريات)، يتطلع المنتخب الوطني لتأكيد صحوته الأخيرة واستعادته لعافيته بعد "نكسة" الإقصاء من مونديال قطر 2022 والخروج المهين في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، عبر تحقيق فوز جديد اليوم في قمة محلية مثيرة أمام منتخب تونس.

وبعد سنوات من الغياب، يجدد المنتخب الوطني العهد مع الجمهور العنابي وملعب 19 ماي 56 الذي اختاره الناخب الوطني جمال بلماضي لهذا الموعد الودي الهام، والذي (بلماضي) يكون قد تأكّد من الشغف الكبير لهذا الجمهور وتعلّقه الكبير بالمنتخب عبر الاستقبال الحار الذي حظي به رفقاء القائد رياض محرز منذ وصولهم في ساعة مبكرة من صباح أمس ومعه الإقبال الكبير المسجل على شراء تذاكر المباراة التي تم طرحها بداية من مساء يوم أمس.

على الصعيد الفني، من المرتقب أن يلجأ الناخب الوطني لتغييرات هامة في التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها مباراة اليوم وهو الذي كان قد أكد في تصريحات سابقة، بأنه سيعتمد على تشكيلتين مغايرتين ما بين مباراتي أوغندا وتونس، وهو ما فرضه الفارق الزمني البسيط ما بين المواجهتين.

وعلى ضوء هذا، يتوقع أن يدفع بلماضي بالحارس زغبة في حراسة المرمى مع مهدي ليريس بدل لوصيف على الرواق الأيمن من الدفاع وتوبة على الجهة اليسرى مع ماندي وتوغاي في محور الدفاع وزروقي وبن طالب وعوار في وسط الميدان، فيما يتوقّع أن يشكّل الثلاثي رياض محرز وشايبي وبونجاح ثلاثي خط الهجوم.

في الجهة المقابلة يتطلّع المنتخب التونسي للتدارك بعد خسارته الأخيرة أمام منتخب غينيا الاستوائية في تصفيات "كان" كوت ديفوار بهدف دون رد، رفقاء صانع الألعاب محمد علي بن رمضان يملكون حافزا ثانيا، وهو محاولة الثأر من منتخب جزائري هزمهم في نهائي كأس العرب بقطر وقبله الخسارة أمامه في تونس في آخر مواجهة ودية انتهت بفوز تشكيلة بلماضي بثنائي بلايلي وبونجاح في 11 جوان 2021 بملعب حمادي العقربي بالعاصمة التونسية، مع الإشارة أن المنتخبين تقابلا في مناسبة سابقة على ملعب 19 ماي 56 تعود إلى تاريخ 5 مارس 1991 وشهدت فوز تشكيلة المدرب الراحل عبد الحميد كرمالي بثنائية بونعاس ومحمد راحم مقابل هدف الخميري لفائدة نسور قرطاج.