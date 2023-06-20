تيبازة: الإطاحة بمحتال خطير يبيع السيارات ببطاقات رمادية مزورة

أطاحت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة بشخص مشتبه فيه في قضية النصب والاحتيال عن طريق التزوير في محررات رسمية، اعتاد على عقد صفقات بيع سيارات سياحية ونفعية عن طريق تزوير البطاقات الرمادية وبطاقات الهوية، وحجزت لديه أختام مقلدة لهيئات رسمية، أجهزة تخزين بيانات، جهاز صناعة الأختام، وثائق مزورة لمركبات وأشخاص وجهاز تحديد المواقع.

وأفادت مصالح أمن ولاية تيبازة أن حيثيات القضية تعود لقيام المشتبه فيه برصد سيارات معروضة للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحمل نفس العلامة والمواصفات التقنية للسيارة التي يملكها. ليقوم بعدها بالتحري عن هوية مالكيها، و عن طريق التزوير يصدر بطاقات رمادية و بطاقة تعريف لهويات أصحاب السيارات، ويصنع لوحة ترقيم السيارة المعروضة للبيع و يثبتها على سيارته الشخصية.

وأضاف أمن ولاية تيبازة أن الموقوف، كان يقوم بعدها بعرض السيارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستعمال حسابات الكترونية وهمية مفعلة بأرقام شرائح غير مسجلة باسمه وبهويات مزورة، كما يقوم المشتبه فيه بعرض السيارة للبيع بأسعار مغرية دون سعرها الحقيقي قصد استقطاب الضحايا.

وبينت التحقيقات أنه وبعد الاتفاق مع الزبون على صفقة البيع، وباستعمال بطاقات هوية مزورة تحمل بيانات حقيقية لملاك السيارات يقوم بعملية إبرام عقد البيع وتسليم السيارة للضحية.

وكان المشتبه فيه يتحايل على ضحاياه خلال عملية إبرام عقد البيع بوضع بصمته بعد طمس النقاط التحليلة المعرفة للبصمة من أجل تضليل المصالح المختصة في تحديد هويته (بصمة مقلدة)، كما يقوم بسرقة واسترجاع السيارة المباعة للضحية بعد تحديد مكانه توقفها باستغلال جهاز تحديد المواقع "GPS" الذي يخفيه داخل السيارة قبل عملية البيع.

وبعد استغلال البصمة المجرمة الخاصة بالمشتبه فيه من قبل الشرطة العلمية تبين أنها محل دراسة واستغلال في أربع ولايات مجاورة لتورط صاحبها في قضايا مماثلة.

مصالح أمن ولاية تيبازة وباستعمال كافة الوسائل التقنية والعلمية تمكنت من تحديد هوية مشتبه فيهم آخرين وبعد تفتيش مساكنهم تم حجز أجهزة تخزين البيانات، أختام مقلدة لعدة هيئات رسمية، جهاز لصناعة الأختام المقلدة، جهاز تحديد المواقع، بصمات أصبع لأشخاص مجهولة الهوية، وثائق مزورة لمركبات وأشخاص، أدوات حرفية تستعمل في تغيير وتصنيع لوحات ترقيم المركبات، ولوحات ترقيم سيارات مزورة.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم الأطراف أمام النيابة مختصة إقليميا عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة، سرقة مركبة في حالة توقف مقترنة بظرفي التعدد، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية رسمية، تقليد أختام الدولة واستعمالها.