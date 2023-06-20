هل سترتفع أسعار البترول؟

قال بغداد مندوش الخبير في مجال النفط، اليوم الثلاثاء، إنّ الجزائر مستفيدة من قرار دول تحالف منظمة أوبك بلس المتّخذ في الرابع جوان الجاري والقاضي بخفض سقف الإنتاج بـ 1.6 مليون برميل في اليوم، والذي سيدخل حيز التطبيق بدءاً من شهر جويلية الداخل.

وكشف مندوش ضمن برنامج "إضاءات" أنّ هذا القرار سيساهم في ارتفاع مداخيل البلاد وفق توقعات منظمة الطاقة الدولية، والتي تشير إلى احتمال عودة الأسعار للارتفاع اعتباراً من السداسي الثاني للعام الجاري.

وأوضح ذات المتحدث "لملتيميديا الإذاعة الجزائرية"، أنّ استراتيجية الجزائر تقوم على العمل من أجل استقرار الأسعار لمدة طويلة لأنّ ذلك يخدم المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء والدول المستهلكة على حدٍ سواء.

ولاحظ الخبير ذاته أنّ الطلب العالمي على النفط يشهد منذ عامين حالةً من الركود بسبب الحرب في أوكرانيا وارتفاع التضخم وتراجع نسبة النمو في الدول الصناعية الكبرى وأيضاً الدول السريعة النمو وفي مقدمتها الاقتصاد الصيني.

واعتبر مندوش أنّ الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد قادرة على تحديد الأسعار لأنّ الدول المنتجة للنفط سواءً من داخل أو خارج أوبك أدركت مدى الحاجة إلى التوافق من أجل حماية مصالحها الوطنية، في وقت يشهد فيه العالم أزمة حادة في تأمين الغذاء وشحّ مصادر تمويل برامج التنمية خصوصاً في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.