تفاصيل الاجتماع التقني لودية الجزائر- تونس

انعقد صباح اليوم الثلاثاء بمدينة عنابة، الاجتماع الفني الخاص بالمباراة الدولية الودية، التي ستجمع الليلة منتخبي تونس والجزائر، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا بملعب الـ 19 ماي 1956. وتقرر خلال هذا الاجتماع أن يخوض المنتخب الوطني المقابلة بالزي الأحمر الكامل وسيرتدي حراس المرمى الزي الأصفر، فيما سيلعب رفقاء القائد رياض محرز باللون الأبيض.

وعملا بلوائح الاتحاد الدولي في خصوص تنظيم المقابلات الدولية الودية فإنه يحق لكل ناخب وطني في هذا اللقاء إجراء 6 تغيرات على 3 دفعات دون احتساب التغير الذي يقوم به في فترة ما بين الشوطين.