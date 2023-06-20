حوادث المرور.. حصيلة مروعة في أسبوع

توفي 22 شخصا وأصيب 1346 آخرون بجروح، خلال الفترة الممتدة من 11إلى 17 جوان الجاري، على إثر 1077 حادث مرور سجل بعدة ولايات من الوطن، حسب ما أفادت به اليوم الثلاثاء، حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات البيان، "أن أثقل حصيلة سجلت بولاية سيدي بلعباس بوفاة 3 أشخاص وجرح 23 آخرين على إثر 18 حادث مرور".

كما قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة، بـ 1272 تدخل سمح بإخماد 865 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة، أهمها سجلت بولاية مستغانم بـ 73 حريقا الجزائر 68 حريقا وكذا وهران بـ 60 حريقا.

وفي مجال العمليات المختلفة -يضيف المصدر ذاته -قامت ذات المصالح خلال نفس الفترة بـ 11742 من أجل انقاذ 498 شخص في حالة خطر وتغطية 9480 عملية إسعاف.