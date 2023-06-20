تيارت: الإعدام لقاتل جاره

أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء تيارت، حكما بالإعدام في حق كهل قتل جاره بطعنة سكين، بسبب مناوشات.

وتعود وقائع هذه القضية إلى الصيف الماضي حين اهتز أحد أحياء الضاحية الغربية لمدينة تيارت على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شباب يبلغ من العمر 22 سنة، متأثرا بطعنة سكين على مستوى الصدر، بسبب مناوشات كلامية مع جيرانه في نفس العمارة، تطورت إلى شجار تلقى خلاله الضحية طعنة، أثبتت التحقيقات أن جاره وهو كهل في العقد الخامس من العمر وجهّها له، فيما توبعت زوجة الجاني بتهمة طمس معالم الجريمة وصدر في حقها حكما بسنة سجنا نافذا دون أمر إيداع.

واستمعت هيئة المحكمة المشكّلة من قضاة محترفين ومحلفين إلى عدد من الشهود، بينهم جيران الضحية والجاني و أقاربهما الذين حضروا الوقعة.