البيض: الوالي يشدد على تطهير السكنات الوظيفية التابعة للمستشفى

أشرف، اليوم الإثنين، والي ولاية البيض فريد محمدي على اجتماع تنسيقي تناولت أشغاله ملف تطهير السكنات الوظيفية التابعة لمستشفى محمد بوضياف بالبيض.

وقد حضر الاجتماع كل من مدير الصحة ومدير المؤسسة الاستشفائية ومدير أملاك الدولة وديوان الترقية والتسيير العقاري ومدير التنظيم والشؤون العامة.

وقد أمر مسؤول الجهاز التنفيذي بالشروع الفوري في العملية وتفريغ السكنات من كل الذين يشغلونها دون وجه حق لإعادة ترميمها وتجهيزها ثم توزيعها على الأطباء حتى يتم وضعهم في ظروف جيدة تمكنهم من أداء مهامهم.

وفي جميع تدخلاته شدد الوالي على إعطاء العناية اللازمة لهذه العملية وإنهائها في ظرف قياسي دون تماطل ولا تقصير.