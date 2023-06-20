الجوية الجزائرية: اتفاق نهائي لشراء 8 طائرات بوينغ

وقعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية وشركة "بوينغ" الأمريكية، على اتفاق نهائي لشراء ثماني طائرات من طراز 737-9

وأوضحت شركة الجوية الجزائرية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أن مراسم التوقيع تمت اليوم الثلاثاء، في صالون "لو بورجيه" الدولي للطيران في العاصمة الفرنسية باريس

وأكد ياسين بن سليمان المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية أن "هذا الطلب سيساهم في تطوير أسطولنا وهو جزء من استراتيجية توسيع الأسطول من خلال شراء طائرات جديدة."

ومن جهته، قال ستان ديل ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "بوينغ" : "تعتبر طائرات 737-9 مناسبة بشكل مثالي لشبكة الخطوط الجوية الجزائرية الإقليمية".