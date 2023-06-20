منتخب عربي يدرس إمكانية تنظيم ودية أمام الجزائر

كشف عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، حازم إمام عن برنامج التحضيرات المقبل الخاص بمنتخب الفراعنة، تحسبا لخوض نهائيات أمم إفريقيا 2023.

وقال المتحدث ذاته في تصريحات لبرنامج "البريمو"، الذي يبث عبر قناة " TEN TV" المصرية: " سيكون هناك فترة توقف دولي لاحقا، سنخوض خلالها آخر لقاء في تصفيات أمم إفريقيا أمام أثيوبيا وسنحاول إنهاء مشوارنا بقوة في هذه المرحلة ".

وأردف:" بعدها سنلعب أحد المنتخبات الإفريقية من العيار الثقيل ومن المستوى الأول، وقد يكون الجزائر أو كوت ديفوار في انتظار العروض التي تصلنا وكذلك العروض التي نرسلها للاتحادات".

وختم:" وصلتنا بعض العروض من فرق مهمة، سنتحدث مع المدرب عن فترة التحضيرات المقبلة إلى غاية بداية أمم إفريقيا بكوت ديفوار، والمنتخبات التي سنواجهها سنستفيد منها".