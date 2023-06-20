سيدي بلعباس: 7 جرحى باقليم بلدية بلعربي

شهد الطريق الوطني رقم 7 في شطره القريب من بلدية بلعربي 17 كم شرقي عاصمة الولاية سيدي بلعباس حادثة انقلاب سيارة بعد انحرافها عن مسارها الطبيعي ، الامر الذي تمخض عنه إصابة سبعة أشخاص من عائلة واحدة بجروح متفاوتة حولوا على اثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت المعطيات قد افادت بوجود طفل من بين الجرحى اصيب على مستوى الرأس ، في وقت عانت فيه الاغلبية من صدمات نتيجة لما احدثه انقلاب المركبة من هلع.

يذكر أن أفراد الحماية المدنية تكفلوا بتحويل الجرحى إلى المستشفى ، فيما فتحت المصالح الامنية المختصة اقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.