زيتوني يتباحث سبل تعزيز التعاون مع الوزير الإيطالي للمشروعات

استقبل وزير وترقية الصادرات الطيب زيتوني، الوزير الإيطالي للمشروعات وصنع في إيطاليا أدولفو أورسو، والوفد المرافق له، في لقاء بحث خلاله الطرفان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وبهذه المناسبة، أكد الوزير زيتوني على أهمية الشراكة الاقتصادية التي تجمع البلدين، داعيا لتعزيزها وتوسيعها في مختلف المجالات، بما يعود بالفائدة على البلدين والشعبين، خاصة وأنّ حجم التبادلات بين البلدين يتجاوز 20 مليار دولار.

من جهته، أشاد الوزير الإيطالي أدولفو أورسو، بمستوى العلاقات الجزائرية والإيطالية، مؤكدا على أنّ الجزائر تُعد شريكا استراتيجيًا لإيطاليا، كما أعرب عن شكره باختيار بلاده كضيف شرف الطبعة الـ54 لمعرض الجزائر الدولي.

وفي نهاية اللقاء، أعرب الوزيران عن تقديرهما للعلاقات الثنائية الجيدة التي تجمع البلدين، وتأكيد التزامهما بتعزيز هذه العلاقات في المستقبل. سعيد بشار