Le président de la République inaugure la Foire Internationale d’Alger

Le président de la République a procédé, ce mardi, au Palais des expositions (pins maritimes, Alger), à l’inauguration de la 54e édition de la Foire internationale d’Alger.

Le président de la République a été accueilli par le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane, le Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, le Général d’Armée Saïd Chanegriha et le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations Tayeb Zitouni.

On doit noter que cette édition qui se poursuivra jusqu’au 25 juin en cours a vu la participation de près de 640 exposants, algériens et étrangers, dont l’Italie qui est l’invité d’honneur.