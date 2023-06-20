مركز مكافحة السرطان بأدرار: بيان الوزارة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، وضع المصالح الطبية المتواجدة بمركز مكافحة السرطان بولاية أدرار حيز الخدمة.

وحسب بيان الوزارة فقد تم تدعيم المركز بأحدث المعدات الطبية المعتمدة في التصوير الطبي على غرار أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير الإشعاعي وعتاد المخابر وغيرها من التجهيزات بتكنولوجيات مبتكرة لضمان التكفل الأمثل بالمرضى.

وأضاف ذات البيان "هذا الصرح بسعة 140 سرير المقسمة على 10 مصالح من بينها مصلحة العلاج بالأشعة ومصلحة العلاج الكيميائي إلى جانب مصلحة التشريح المرضي والجراحة السرطانية والطب النووي و مصلحة طب الأورام السرطانية و أمراض الدم ومصلحة التخدير والإنعاش ومخبر مركزيي وكما يؤطر هذا المركز أطباء أخصائيون في الأمراض السرطانية والعلاج بالأشعة والتخدير والإنعاش ومشغلي أجهزة التصوير بالأشعة وأخصائيين نفسانيين صيادلة ومساعدي تمريض وغيرهم، مما يسمح في ترقية الخدمات الصحية وضمان التغطية الطبية للتكفل الجيد بالمرضى على مستوى هذه الولاية والولايات المجاورة".

وختم بيان الوزارة "جاء هذا الهيكل الصحي الهام تلبية لتطلعات وآمال مرضى داء السرطان بفضل خدماته الطبية النوعية والذي يوفر عليهم عناء التنقل نحو الولايات الأخرى خاصة الشمالية".