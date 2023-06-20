عملية نوعية للمقاومة الفلسطينية

قتل 4 مستوطنين وأصيب 4 آخرون، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان، قرب مستوطنة "عيلي"، الواقعة بين محافظتي نابلس ورام الله.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن العملية أسفرت في البداية عن إصابة 7 مستوطنين بدرجات متفاوتة الخطورة، بينها 4 حالات "موت سريري"، قبل أن تعلن ما تسمى "نجمة داود الحمراء" عن مقتلهم لاحقا.

وذكرت أن العملية نفذت بواسطة شخصين، أحدهما انسحب من المكان، في حين جرى إطلاق نار صوب الآخر ما أدى لاستشهاده؛ وأظهرت صورة متداولة من موقع العملية، شابا ملقى على الأرض وإلى جواره بندقية من طراز "إم 16".

ويعقد رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية في أعقاب العملية، وأفاد بيان صدر عن مكتبه بأنه يتلقى تقارير ميدانية بشأن تفاصيل العملية التي وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بـ"الصعبة".

وأغلقت قوات الاحتلال شارع رقم 60 -موقع العملية- في كلا الاتجاهين، وأصدرت تحذيرات لمستوطني "عيلي" وطالبتهم بالامتناع عن مغادرة المنازل، وإغلاق النوافذ والأبواب، في ظل أن أحد المنفذين لاذ بالفرار.

وقالت "قيادة الجبهة الداخلية" التابعة لجيش الاحتلال، في بيان، مخاطبة المستوطنين في "عيلي"، "لا تغادروا المنازل حتى تتلقى إخطارا بنهاية الحدث. الحركة في المنطقة محظورة والدخول إليها محظور حتى إشعار آخر".

وزفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الثلاثاء، الشهيد القسامي مهند شحادة أحد منفذي عملية إطلاق النار البطولية جنوب نابلس.

وقالت الحركة في بيان صحفي:" نبارك عملية إطلاق النار البطولية جنوب نابلس والتي جاءت ردًّا طبيعيًّا على مجزرة جنين أمس، وعلى مخططات الاحتلال الخبيثة لتقسيم المسجد الأقصى المبارك واستكمال حلقات تهويده".