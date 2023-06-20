"الجوية الجزائرية" توقع مذكرة تفاهم مع "بوينغ"

وقعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مصنع الطائرات الأمريكي "بوينغ" لتحويل طائرتين لنقل المسافرين من طراز بوينغ 737-800 من أسطولها الحالي إلى طائرتين مخصصتين للشحن مستقبلا، حسبما أفاد به الناطق الرسمي للشركة، أمين أندلسي.

وأوضح أندلسي أن "شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمضت، اليوم، مذكرة تفاهم مع مصنع الطائرات الأمريكي -بوينغ- لتحويل طائرتين لنقل المسافرين من طراز بوينغ 737-800 من أسطولها الحالي إلى طائرتين مخصصتين للشحن مستقبلا لتلبية الطلب المتزايد على نقل البضائع في المنطقة".

وتم التوقيع على هذه المذكرة على هامش فعاليات المعرض الدولي للطيران "بورجي" بباريس (فرنسا) الذي يحضره مسؤولو شركة الخطوط الجوية الجزائرية، يضيف ذات المصدر.