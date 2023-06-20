هذا ما تم تخصيصه لمكافحة حرائق الغابات

تم نهار اليوم تنصيب الأرتال المتنقلة لمكافحة حرائق الغابات، المحاصيل الزراعية والنخيل لمواجهة خطر حرائق الغابات.

وحسب بيان الحماية المدنية فقد بلغ عدد الارتال المتنقلة لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية والنخيل 65 رتل متنقل بتعداد قدره 3770 عون و650 شاحنة إطفاء.

وأضاف ذات البيان "من أجل ضمان تغطية جيدة لحماية الغطاء النباتي تم استحداث مفارز جهوية لمكافحة حرائق الغابات من طرف المديرية العامة للحماية المدنية موزعة عبر 04 نقاط مدروسة بكل من الشلف، البليدة، البويرة والطارف، هذه المفارز تنصب يوم الفاتح من جويلية القادم بتعداد 132 عون تدخل و36 شاحنة تدخل، بالإضافة إلى الوحدة الجوية للحماية المدنية بتعداد 150 عون تدخل بمختلف الرتب ووحدات الحماية المدنية المتواجدة في قطاع غابي والمقدر عددهم بـ505 وحدة وبتعداد بشري يصل إلى 15000 عون بمختلف الرتب ومروحيات لإخماد الحرائق تابعين للحماية المدنية و مروحيات الجيش الوطني الشعبي بالإضافة إلى 06 طائرات إخماد الحرائق بسعة 3000 لتر.

وحسب البيان يسهر على سير وتنظيم التدخلات وانتشار هذه المفارز مديرية تنظيم وتنسيق الإسعافات بالمديرية العامة للحماية المدنية، حسب طبيعة ونوع وحجم الحرائق.