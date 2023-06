Air Algérie: signature d'un mémorandum d'entente avec Boeing

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a signé, mardi, un mémorandum d'entente avec le constructeur américain Boeing pour la conversion de deux avions passagers de type Boeing 737-800 de sa flotte actuelle en avions cargos, a indiqué le porte-parole de la compagnie nationale, Amine Andaloussi.

"Air Algérie a signé aujourd’hui (mardi) un mémorandum d'entente avec le constructeur américain Boeing pour la conversion de deux avions passagers de type Boeing 737-800 de sa flotte actuelle en avions cargos, pour répondre à la demande croissante de transport de marchandises dans la région", a précisé Andaloussi.

La signature a eu lieu en marge du Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget à Paris (France), auquel prennent part des responsables de la compagnie nationale, a-t-il ajouté.

Cette opération participe de "la volonté de la compagnie de développer sa flotte cargo et de bénéficier de l'expertise de Boeing", a souligné le porte-parole d’Air Algérie Andaloussi a, par ailleurs, indiqué que "ce Salon était l'occasion aussi de confirmer la commande de huit (8) aéronefs économes en carburant de type 737-9 entre Air Algérie et Boeing".

Le PDG d’Air Algérie, Yacine Benslimane, a estimé, dans un communiqué, que "l'acquisition de ces nouveaux aéronefs contribuera au renforcement de la flotte d'Air Algérie", précisant que "cette transaction fait partie de la stratégie visant à augmenter la flotte de la compagnie".

L'acquisition d'avions de type 737-9 par Air Algérie permettra de "transporter plus de passagers et, partant, rentabiliser davantage son réseau", selon le communiqué.