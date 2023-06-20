المدية: قرار ولائي لحماية المناطق الغابية

اتخذ والي المدية، جهيد موس، قرارا يقضي بمنع دخول المركبات والدراجات النارية إلى المناطق الغابية و ذلك في إطار إجراءات الوقاية من حرائق الغابات، حسبما أفادت به اليوم الثلاثاء مصالح الولاية.

ويخص هذا الإجراء الذي سيظل ساري المفعول طوال فصل الصيف، الشاحنات والسيارات والدراجات النارية التي "يمنع منعا باتا" دخولها إلى المناطق الغابية بالولاية وذلك إلى غاية 31 أكتوبر القادم، باستثناء الهيئات والأشخاص المؤهلين وكذا السكان المقيمين في مناطق الغابات.

كما تقرر منع التفحيم والتخييم وإيقاد النار للشواء أو الطبخ في الغابات، حسب نفس المصدر، الذي أشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من مخاطر اندلاع حرائق، والحفاظ على المواطنين و الغطاء الغابي المحلي. ويخص قرار منع دخول المركبات و الدراجات النارية 12 منطقة غابية بالولاية، من بينها غابة تمزقيدة والحمدانية وأولاد عنتر، وأولاد هلال، وبوسكين والسواقي وبوغار ولمفاتحة.