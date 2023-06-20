قادري على رادار عملاق هولندا

يبدو أن التألق الكبير لخريج أكاديمي بارادو، عبد القهار قادري، الموسم الماضي في البطولة البلجيكية جعل عدة أندية تهتم بخدماته.

وحسب ما كتب الصحفي البلجيكي، ساشا تافوليري، على حسابه في "التويتر" فإن الدولي الجزائري سيغادر نادي كورتري هذا الصيف بنسبة كبيرة.

وكشف الصحفي المختص في سوق الانتقالات أن أحد أكبر الأندية البلجيكية كلوب بروج مهتم بضم صاحب الـ22 سنة، مضيفا أن عملاق هولندا نادي أجاكس أمستردام استفسر أيضا عن اللاعب.

ولم يوجه الناخب الوطني، جمال بلماضي، الدعوة لقادري خلال هذا التربص بعدما كان حاضرا رفقة "الخضر" خلال شهر مارس الماضي ودخل بديلا في مواجهة النيجر بتونس.