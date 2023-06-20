أشبال بلماضي يكتفون بالتعادل أمام "نسور قرطاج"

اكتفى المنتخب الوطني بنتيجة التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف أمام نظيره التونسي، اليوم الثلاثاء، في مقابلة ودية احتضنها ملعب 19 ماي 1956 بعنابة وسط حضور جماهيري قياسي.

وفاجأ الضيوف أشبال بلماضي بهدف مبكر في الدقيقة 13 بعد رأسية محكمة من المدافع منتصر الطالبي، قبل أن يعدل محرز النتيجة في الدقيقة 38 بعد تنفيذ ركلة جزاء، لتنتهي بعدها المرحلة الأولى بأداء باهت لـ"الخضر".

وانتظر الجمهور الحاضر في الملعب أو المتابع عبر الشاشة الصغيرة حتى الدقيقة الستون ليشاهد استفاقة زملاء شايبي، وذلك بعد التغييرات التي أجراها بلماضي بدخول كل من عوار وبونجاح.

وتوالت بعدها الهجمات الجزائرية وكاد كل من محرز وشايبي وبونجاح أن يسجلوا هدف التقدم غير أن الدفاع، القائم والحارس التونسي وقفوا سدا منيعا وأنهوا المقابلة بالتعادل هدف في كل شبكة.

وتسمح هذه المقابلة للناخب الوطني بتصحيح العديد من الأخطاء قبل الاستحقاقات المهمة التي تنتظر العناصر الوطنية في الأشهر القليلة القادمة.

مجريات المواجهة:

* تحسن في أداء المنتخب الوطني بعد الدقيقة الـ60 إثر التغييرات التي أجراها المدرب الوطني غير أن ذلك لم يسمح لزملاء محرز من فك شفرة الدفاع التونسي القوي

* نهاية المقابلة بالتعادل هدف في كل شبكة

الدقيقة 90+5: بطاقة صفراء لعبدلي

الدقيقة 90+2: بطاقة صفراء لمهاجم المنتخب التونسي

الدقيقة 88: فرصة سانحة للخضر .. محرز يمرر نحو عمورة الذي يسدد بعيدة عن المرمى

الدقيقة 85: شايبي يخرج متأثرا بإصابة وعبدلي يعوضه

الدقيقة 83: توزيعة متقنة من شايبي ورأسية بونجاح عالية فوق مرمى الحارس التونسي

الدقيقة 80: فرصة خطيرة جديدة للمنتخب التونسي بعد تنفيذ مخالفة

الدقيقة 77: خطيرة للتوانسة .. تسديدة قوية تصطدم بعيسى ماندي

الدقيقة 76: القادري يرد على بلماضي بتغييرين

الدقيقة 74: تغييران جديدان .. عمورة ولوريس في مكان بن رحمة وقيتون

الدقيقة 73: المنتخب الوطني يضغط .. توزيعة محرز لم تمر بعيد عن رؤوس مهاجمي الخضر

الدقيقة 70: مدرب المنتخب التونسي يجري تغييرين

الدقيقة 68: تحسن ملحوظ في مستوى الخضر بعد التغييرات

الدقيقة الدقيقة 66: الهدف الثاني يقترب .. تسديدة جديدة من شايبي والحارس يخرجها للركنية بصعوبة

الدقيقة 65: تسديدة رائعة من رياض محرز والقائم ينقذ التوانسة

الدقيقة 64: تسديدة شايبي بين أحضان الحارس التونسي

الدقيقة 60: أول هجمة منظمة للخضر .. عمل جميل بين توبة وبن رحمة الذي يوزع والدفاع التونسي ينقذ الموقف

الدقيقة 59: تغييران للمنتخب الوطني .. عوار وبونجاح في مكان زروقي وسليماني

الدقيقة 56: عيسى ماندي يسقط على أرضية الميدان متأثرا بإصابة

الدقيقة 54: توغل لاعب المنتخب التونسي .. قيتون يتدخل ولاعبو المنافس يطالبون بضربة جزاء

الدقيقة 52: نفس سيناريو المرحلة الأولى يتكرر .. المنتخب الوطني تائه فوق أرضية الميدان

الدقيقة 48: بطاقة صفراء لرامز زروقي

* بداية الشوط الثاني

* آداء متواضع من أشبال بلماضي في المرحلة الأولى أمام منافس كان أفضل وكاد ينهي الشوط الأول متقدما لولا خطأ دفاعي كلفه ضربة جزاء

الدقيقة 45+4: نهاية الشوط الأول بالتعادل هدف في كل شبكة

الدقيقة 45: فرصة خطيرة للمنتخب التونسي وقيتون ينقذ الموقف

الدقيقة 38: رياض محرز يعدل النتيجة بعد تنفيذ ركلة جزاء

الدقيقة 36: ضربة جزاء للمنتخب الوطني بعد لمسة يد لمدافع المنتخب التونسي داخل منطقة الجزاء

الدقيقة 31: الأمور تعود إلى نصابها والحكم يمنح بطاقة صفراء لكل من اللاعب التونسي والناخب الوطني

الدقيقة 29: مشاداة بين لاعب تونسي والمدرب الوطني جمال بلماضي

الدقيقة 23: المنتخب الوطني لم يجد ضالته بعد أمام منافس منظم

الدقيقة 13: المنتخب التونسي يفتتج باب التسجيل عن طريق المدافع منتصر الطالبي بعد تنفيذ ركنية

الدقيقة 10: مراوغة جميلة لقائد "الخضر" رياض محرز ومدافع المنتخب التونسي الطالبي يضطر لارتكاب المخالفة في مكان خطير

الدقيقة 7: فرصة جديدة للضيوف، هذه المرة توبة يخرجة الكرة للركنية

الدقيقة 3: هجمة مرتدة خطيرة للمنتخب التونسي بقيادة حنبعل المجبري وقيتون ينقذ "الخضر" في آخر لحظة

* الحكم الموريتاني يعلن صافرة البداية

* الانصار يرفعون صورا لنجم "الخضر" اسماعيل بن ناصر الذي تعرض إلى إصابة خطيرة، إضافة إلى صور لمناصر المنتخب الوطني الوفي المعروف بـ"كادي" الذي وافته المنية مؤخرا.

* دخول لاعبو المنتخبين إلى أرضية الميدان وعزف النشيدين الوطنيين

* حضور جماهيري قياسي بملعب 19 ماي 1956 في عنابة

* كما كان متوقعا اختار المدرب الوطني الدخول بتشكيلة مغايرة تماما عن تلك التي خاضت مواجهة أوغندا أول أمس الأحد، مع الإشارة إلى بقاء متوسط ميدان نادي روما، حسام عوار، على كرسي الاحتياط.

* التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني: زغبة، توغاي، ماندي، غيتون، توبة، زروقي، بن طالب، شايبي، محرز، بن رحمة، سليماني

* يواجه المنتخب الوطني، اليوم الثلاثاء، نظيره التونسي في مقابلة ودية تحضيرية للاستحقاقات القادمة، بداية بتصفيات كأس العالم 2026 التي تنطلق شهر نوفمبر القادم وكأس إفريقيا للأمم المقررة بداية العام المقبل.