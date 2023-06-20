عطاف يرد على وزيرة الخارجية الفرنسية

رد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، على تعليقات نظيرته الفرنسية كاترين كولونا بشأن نص في النشيد الوطني الجزائري، والذي وصفته بأنه "قد تجاوزه الزمن".

وفي مقابلة مع "وكالة نوفا" الإيطالية ، أعرب وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف من إيطاليا عن "دهشته من أن وزيرة الخارجية الفرنسية سمحت لنفسها بإبداء رأيها في النشيد الوطني الجزائري".

وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية قائلا : "ربما كان يمكنها أن تنتقد أيضاً موسيقى النشيد الوطني. ربما الموسيقى لا تناسبها أيضاً".

وأردف عطاف بالقول : "يبدو أن بعض الأحزاب أو السياسيين الفرنسيين، يرون أن اسم الجزائر أصبح سهل الاستخدام في الأغراض السياسية".

وأضاف عطاف: "يتحدثون الآن عن اتفاقات بشأن إقامة الجزائريين في فرنسا. حقاً لا نفهم لماذا يجب أن تثار كل هذه الضجة. كما ذكرت سابقاً، يتبنى البعض هذه المواقف للاستفادة من الفرص السياسية".