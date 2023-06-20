المدية : قافلة طبية للتكفل بسكان المناطق الداخلية

في إطار تقريب الصحة من المواطن والتكفل الصحي الأمثل بسكان المناطق الداخلية و توسيع الفحوصات الخارجية المتخصصة نظمت اليوم المؤسسة العمومية الإستشفائية بن يوسف بن خدة بالبرواقية قافلة طبية متخصصة استهدفت ساكنة بلدية الزبيرية.

وقد ضمت القافلة أزيد من 11 تخصصا طبيا وجراحيا بالإضافة الى اطباء عامون و الشبه الطبي وقابلات و شملت القافلة تخصصات تبقى اهمها الطب الداخلي ، طب الأطفال، طب المفاصل و والروماتيزم بالإضافة الى امراض الغدد وداء السكري والجراحة العامة والاعصاب وجراحة العظام.

وقد مكنت هذه المبادرة التي أشرف على انطلاقتها رئيس دائرة البرواقية من رفع الغبن عن عن شريحة واسعة من المرضى الذين حالت ظروفهم الاجتماعية و المادية دون التوجه الى الكثير من الأطباء المختصين سواء في المستشفيات او العيادات الخاصة،

واستحسنوا كثيرا هذه المبادرة.

