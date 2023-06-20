سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع شركة صينية

وقع مجمع "سوناطراك"، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية الصينية للكيمياء والهندسة والبناء " سي سي 7" (CC7)، تتعلق بتطوير دراسات الجدوى لمركب بتروكيماوي للتكسير بالبخار.

وجاء في بيان للمجمع ، أن الأمر يتعلق باستخدام مادة أولية مختلطة مكونة من النفتا المستخرج من مصفاة سكيكدة والإيثان المستخرج من مركب GL1K ، لإنتاج البولي إيثيلين بجميع أنواعه بالإضافة إلى منتجات أخرى ، و بالأخص البروبيلين والبوتاديِين.

وستتطرق هذه الدراسة ، وفقا للبيان، إلى تقدير حجم الاستثمار وتسويق المنتجات النهائية لهذا المركب البتروكيماوي.وسيتم إنجاز هذا الاستثمار بصيغة "تمويل المشروع" بدعم من بنوك وطنية ودولية، بحسب البيان.

تم توقيع هذه المذكرة بمقر المديرية العامة، حسب البيان، من طرف نائب الرئيس المكلف بنشاط التكرير والبتروكيماويات السيد بعطوش بوطوبة، ورئيس الشركة الوطنية الصينية للكيمياء والهندسة والبناء CC7 السيد لونغ هايانغ، وهذا بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك السيد توفيق حكار.





جدير بالذكر أن مؤسسة (CC7) هي شركة وطنية صينية متخصصة في الهندسة وإنجاز المشاريع في مجالات مختلفة بما فيها قطاع التكرير والبتروكيماويات، وقد أنجزت العديد من المشاريع الكبرى في عدة دول.