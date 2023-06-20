7 جرحى في اصطدام سيارتين بقالمة

أصيب ، مساء اليوم الثلاثاء، سبعة أشخاص إصابات متفاوتة، في حادث سير خطير على الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين إقليم ولاية ڨالمة وولايتي سوق أهراس وعنابة،حسب خلية الإعلام للمديرية الولائية للحماية المدنية بڨالمة.

ووقع الحادث في حدود الساعة 18 و09 دقائق من مساء اليوم الثلاثاء، بالمكان المسمى " بير الكبش"، وتمثل في اصطدام سيارتين، الأولى سياحية من نوع " لاقونا "، والثانية نفعية من نوع " فورد"، مخلفا حسب الحماية المدنية، 7 مصابين ، اثنان منهم من تبلغ إحداهما 28سنة، لها جروح خفيفة ، وتبلغ الثانية 22 سنة، وتعاني ألم في الرجل اليسرى .

كما أصيب 5 أشخاص من جنس ذكر ،منهم رجل يبلغ 68 سنة في حالة إغماء ، وطفلان يبلغان 3 سنوات و 5 سنوات، لهما جروح خفيفة، بالإضافة إلى شابين،أحدهما يبلغ 38 سنة يعاني من ألم في الرجل و اليد اليمنى والصدر، والثاني يبلغ 33سنة له جرح مفتوح في الجبهة وجروح خفيفة في الحاجب. العين اليسرى ،هذا الأخير نقل على متن سيارة خاصة إلى المستشفى، بينما نقل المصابون السنة الآخرين على متن سيارتي إسعاف تابعين للوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة بوشڨوف.