إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين بالجلفة

أصيب تسعة أشخاص جراء حادث مرور وقع مساء اليوم الاثنين على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بمنطقة راس الريح بولاية الجلفة.

وتدخلت اسعافات المركز المتقدم بواد الصدر مدعمة باسعافات الوحدة الرئيسية مساء اليوم في حدود الساعة 20 سا و 18 د لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر بين سيارتين من نوع داسيا لوقان وبيجو 405 على مستوى الطريق الوطني رقم 01 بمنطقة راس الريح في الشطر الرابط بين الجلفة - الاغواط، الحادث خلف اصابة 09 اشخاص 05 أطفال و 04 اشخاص بالغين تم تقديم لهم الإسعافات الأولية اللازمة وتحويلهم الى مستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني بالجلفة.