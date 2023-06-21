وزارة الخارجية تنفي إشاعات بشأن السفير الإماراتي بالجزائر

نفى الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية مساء الثلاثاء، ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية بخصوص "طلب الوزارة من السفير الإماراتي مغادرة التراب الجزائري".

وجاء في بيان لوزارة الخارجية :" ينفي الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج نفيا قاطعا ما تم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام من أخبار مغلوطة وكاذبة حول طلب الوزارة من السفير الإماراتي مغادرة التراب الجزائري".

الناطق الرسمي أكد :" أن هذه الأخبار مزيفة و لا أساس لها من الصحة مع التأكيد على أن بيانات الوزارة هي المصدر الوحيد للمعلومة".





وأعرب في البيان "عن متانة وصلابة العلاقات الثنائية الجزائرية الإماراتية المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين مع الحرص المشترك للإرتقاء بها الى أعلى المراتب تنفيذا للارادة المشتركة التي تحدوا قائدي البلدين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".



