الجزائر تدين اقتحام إقامة سفيرها بالخرطوم

أدانت وزارة الخارجية، مساء الثلاثاء ، عملية الاقتحام التي استهدفت مبنى إقامة سفير الجزائر بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وجاء في بيان للوزارة : " تعرب الجزائر عن إدانتها الشديدة لعملية الاقتحام التي استهدفت مبنى إقامة سفير الجزائر بالخرطوم وتخريب محتوياته وتشدد على ضرورة متابعة الجناة والمخربين المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية".

وأضافت الوزارة في بيانها :"وإذا تشدد الجزائر على ضرورة حماية مقار البعثات الدبلوماسية فإنها تجدد دعوتها لكافة الأطراف السودانية إلى وقف الاقتتال وتغليب لغة الحوار لتجاوز الخلافات لإنهاء الأزمة بما يحقيق التطلّعات المشروعة للشعب السوداني الشقيق".

وأشار البيان إلى أن "الجزائر قامت في وقت سابق بإجلاء طاقم سفارتها بالسودان وأفراد الجالية جراء الأزمة المؤسفة التي يعيشها هذا البلد الشقيق".