وسطاء دون وثائق "يحتلون" كل المواقع

قبل أسبوع عن عيد النحر، ظلت نقاط البيع التي حددتها السلطات المحلية كمواقع لأسواق أضاحي العيد ومواقع أخرى فوضوية غير مرخصة لهذا الغرض تحت سيطرة وسطاء دون وثائق ويفرضون أسعارا جنونية، في ظل قلة العرض وكثرة الطلب، وفي غياب تدخل مصالح الرقابة كما هي مطالب المتسوقين.

المواطنون في الطارف وعنابة، في دهشة من أمرهم بين العرض القليل والأسعار الخيالية، وبين انتظار الموالين من الولايات السهبية والهضاب العليا الجنوبية، الذين لا أثر لهم في الأسواق المحلية. ويتزايد قلق الجميع مع العد العكسي لما تبقى من أيام قليلة عن عيد الأضحى والمؤشرات المخيّبة وسط متعاملي أسواق الماشية، مفادها أن عشرات الوسطاء يتولون يوميا جلب رؤوس الأضاحي من الولايات السهبية والهضاب العليا والجنوبية، وهي التي أعفت موالي هذه الولايات من تنقلاتهم إلى أسواق عنابة والطارف، وفرضت على المواطنين الأمر الواقع مع الوسطاء دون حيازتهم على بطاقة موال مربي للماشية ولا الشهادات البيطرية ولا الرخصة الجمركية بالنسبة لأسواق الطارف التي تدخل ضمن قانون الشعاع الجمركي.

أسواق خارج الرقابة

بالنسبة لولاية الطارف التي حددت سلطاتها 27 نقطة بيع عبر 19 بلدية يؤطرها 65 بيطريا من القطاعين الخاص والعمومي، فإن كل من الغرفة الفلاحية ومفتشية البيطرة ومصالح مديرية التجارة تقر بأنها شاغرة من قدوم الموالين من ذات الولايات بعد أسبوعين من صدور القرار الولائي المحدد لنقاط البيع، كما تقر ذات الجهات بأن ما هو معروض من الرؤوس لوسطاء محليين، ولم توضح أسباب تأخر مجيء الموالين الحقيقيين كما كان معتادا في السنوات الماضية، كما أن الجهات المعنية بتطبيق مضمون القرار الولائي لأسواق الأضاحي، لم تسجل أي تدخل للجنان المشتركة التي تضم مصالح التجارة والمفتشية البيطرية بالمرافقة الأمنية بشأن نشاط الوسطاء دون حيازتهم للوثائق القانونية لممارسة هذا النشاط المقنن والمشروط بعدة إجراءات ومقاييس تجارية وصحية وجمركية.

زيادة الأسعار من 4 إلى 5 مليون عن أسعار السنة الماضية

بحسب الانطباعات محل إجماع المتسوقين والمتعاملين التجاريين في رؤوس الماشية واعتراف الجهات الرسمية المعنية بأسواق الماشية، فإن الأسعار التي يفرضها الوسطاء طالما يحتلون الساحة ويحتكرون عروضها وصل من 2 إلى 3 ملايين سنتيم عن سعر الرأس الواحد مقارنة بأسعار السنة الماضية، وأقل عرض لرأس خروف بأدنى سنة يجوز شرعا للأضحية لا يقل عن 7 مليون سنتيم، وفي الدرجة الثانية تأتي الخرفان المتوسطة بأسعار تتراوح بين 9 إلى 11 مليون، والكباش 15 مليون سنتيم وما فوق، مقابل ذلك ارتفعت أسعار النعاج ومنها الأقل سنا المقبول للأضحية لا يقل سعرها عن 5.8 مليون، كما انعكست قلة العرض والأسعار الخيالية التي فرضها الوسطاء على رؤوس الماعز ومنها التيس الصغير لا يقل عن 5 مليون والعتروس بين 8 إلى 9 مليون.

مستودعات وفضاءات عقارية حضرية تحولت إلى أسواق مع صمت للبلديات

أغلب الوسطاء تجنبوا النقاط المحددة للبيع تفاديا للعمليات الرقابية واختاروا مواقع غير مرخصة لتربية الماشية ومنها مستودعات ومزارع قديمة مهجورة وفضاءات ومساحات داخل الوسط العمراني حوّلوها إلى أسواق يومية وهي المواقع الخارجة عن اختصاص الرقابة للجان المشتركة بين التجارة ومفتشية البيطرة رفقة التأطير الأمني، كما تقتضيه أحكام قانون هذه النوعية من الخرجات الرقابية، لتصبح المهمة، حسب مفتش تجاري وطبيب بيطري، من اختصاص لجان الوقاية على مستوى البلديات الغائبة نهائيا عن الساحة.

جسر التنقلات الليلية خارج رقابة أمن الطرقات

يتساءل الخبراء التجاريون لأسواق الماشية ونشطاء منظمات وجمعيات حماية المستهلك، عن جسر الوسطاء مع موالي الولايات السهبية والهضاب العليا والجنوب، من خلال التنقلات عبر الطرقات برؤوس الماشية دون حيازتهم على البطاقة الفلاحية لفئة مربي الماشية، ولا الشهادات البيطرية للأغنام، في حمولة الشاحنات وأيضا التراخيص الجمركية بالنسبة لمن وجهتهم ولاية الطارف التي يدخل إقليمها ضمن قانون الشعاع الجمركي.

وتكشف أطراف خبيرة بهذا الجسر بعيدا عن المراقبة الأمنية، بأن كل الرحلات تكون في الفترات الليلية، حيث يشترك ثلاثة إلى أربعة وسطاء في تأجير الشاحنات التي تفرغ حمولتها في مكان محدد، منها توزع الرؤوس إلى مستودعات غير مصرح بها وغير مؤهلة لنشاط تربية الماشية ثم توجه إلى الأسواق المحلية، حسب خريطة معدة مسبقا للحيلولة دون مراقبة، فيما طالب رئيس المكتب المحلي للمنظمة الجزائرية للدفاع عن حماية المستهلك، عبد الرحمان هماشي، والذي وجدناه في حالة هستيرية متنقلا بين جميع المصالح المعنية، بتدخل مؤسسات الدولة لوضع حد بشأن الاستهتار الجنوني للأسعار المفروضة من قبل الوسطاء دون امتلاكهم لما يجيز لهم القانون بهذا النشاط.