"المغالاة في الأضحية تحرم المسلم من حقه"

ذكر الأستاذ الإمام بمسجد الاستقلال في قسنطينة، ياسين سوالمية، في حديثه مع "الخبر"، أن أضحية العيد هي سنّة شبه مؤكدة في ديننا الإسلامي وشعيرة دينية مقدّسة يجب أن يتعاون عليها كل أفراد المجتمع من أجل إحيائها وإرضاء الله عز وجل، مشيرا إلى أن هذه الشعيرة تقوم على مبدأ المساعدة لا التعجيز الذي نراه الآن قبل عيد الأضحى المبارك بأيام والتهاب الأسعار بشكل خيالي.

وذكر إمام مسجد الاستقلال، أن التساؤلات تطرح حول سبب الارتفاع الكبير للماشية في الأسواق، حيث تحرق أسعارها جيب المواطن، مؤكدا وجود فارق كبير في ثمنها والأعلاف التي تستهلكها طول السنة والتي لا تتجاوز 30 ألف دج، وهو ما اعتبره غير معقول، ليواصل في ذات السياق إلى أن كل فرد مسلم، أن يحترم هذه السنة ومن باب الدين أن تكون على أساس التعاون لتثبيت السنن المحمدية بين الجميع وليس التغالي في البيع وهو ما يؤدي إلى عجز عن الدفع، وبالتالي التخلي عن هذه الشعيرة المقدّسة التي تعزز دين الله في الأرض، حيث أن الموال وتجار المواشي سيكسبون أجرا عظيما إذا ساعدوا المواطن وكسب فائدة بيعه بطريقة معقولة وسمح للشاري باقتناء الأضحية ولا يكون سببا في حرمانه منها.

وأضاف المتحدث، أن وصول ثمن الأضحية إلى 130 ألف دج، يعد احتكارا للسلعة والتي تحرم الناس من الاستفادة منها، خاصة وأنهم في حاجة إليها ويرغبونها لما فيها من أجر عظيم، خاصة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من ضحى طيبة بها نفسه محتسبا لأضحيته كانت حجابا له من النار"، كما قال أيضا "ما عمل آدمي من عمل يوم النحر، أحب إلى الله من إرهاق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسها"، معتبرا إياها من أفضل الصدقات ومن باب التقوى.