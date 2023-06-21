"السوق يشهد عزوفا وسعر الخروف ارتفع بشكل جنوني"

كشف نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للموالين، بلقاسم مزروع، أسباب الارتفاع المسجل في أسعار أضاحي العيد هذا العام، حيث اعتبرها مرتفعة بالنسبة للمواطن، وعادية ومنطقية في نظر الموال ومربي الماشية مقارنة بمجموعة من العوامل التي فرضت هذا الواقع الذي أكد أنه تم التنبيه لمآلاته في نوفمبر 2019، لكن لم تتخذ الإجراءات الكفيلة بتطويقه وتوفير الشروط الضرورية التي تضمن استمرار نشاط ونجاح شعبة تربية الماشية بما يحقق الاكتفاء الذاتي وعدم ارتفاع أسعارها.

أوضح رئيس الفيدرالية الوطنية للموالين، بلقاسم مزروع، في حديث خص به "الخبر"، أن سوق الماشية يشهد في هذه الفترة عزوفا ملحوظا للمشتري الذي يكتفي في أحسن الحالات بلعب دور المتفرج، رغم وفرة جميع أنواع الأضحية، والسبب، حسب قوله، مردّه الارتفاع المسجل في سعر الخروف "المقبول والجيد"، الذي ارتقى من مبلغ يتراوح ما بين 5 و6 ملايين العام الماضي، إلى حدود 9 و10 ملايين، حيث يفضّل غالبية الناس خاصة الموظفين ترقّب هبوط في الأسعار بشكل يسمح لهم القيام بهذه الشعيرة الدينية.

وفي سياق حديثه عن الأسعار، استطرد قائلا "سعر النعجة هو الآخر ارتفع إلى حدود 6 ملايين، وحتى التيس وصل في بعض المناطق إلى 7.5 مليون، رغم أنه لا يعرف الإقبال"، سعر وإن اعتبر في نظر الموظف مرتفع جدا مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، حيث فاقت الزيادة المسجلة في ثمن الخروف قرابة 3 ملايين، إلا أنه في نظر الموال طبيعية على حد تأكيد نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للموالين الذي فصل في أسباب الارتفاع في جملة من النقاط.

الجفاف، مافيا الأراضي الرعوية وغلاء الأعلاف أهم الأسباب

يرى بلقاسم مزروع، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للموالين، أن الجفاف الذي عرفته غالبية ولايات الوطن في السنوات الأخيرة، يعد عاملا أساسيا في ارتفاع سعر الخروف، حيث أثّر ذلك سلبا على وفرة الكلأ. واستدل بالقول "حالة الجفاف تسجل منذ 2011 وكمية تهاطل الأمطار في ولايتي بسكرة وأولاد جلال على سبيل المثال أقل من 50 ملم في العام، وهي كمية قليلة جدا كانت سببا مباشرا في تحويل هذه المنطقة من ولايات سهبية إلى صحراوية بسبب فقدانها لغطائها النباتي والرعوي"، ثم يأتي ما يمكن إدراجه في خانة "مافيا الأراضي الرعوية"، حيث قال "هناك أشخاص يستغلّون الأراضي المخصصة للرعي ويحكمون قبضتهم عليها ويفرضون مبالغ مالية على المربي بطرق غير شرعية، حيث تجد شخص ما يستولي على واد به أعشاب وحشيش ويلزم صاحب القطيع على الدفع، أو جبل ينبت به الشيح والحلفاء فيضع له سعر، رغم أنه لا يملكه وهذه الأراضي تابعة لأملاك الدولة".

عامل آخر يراه محدّثنا مهمّا، ويتعلق بغلاء أسعار الأعلاف، إذ أكد أن السعر المقنّن والمسقف لمادة النخالة 1800.00 دج بعدما كان 1500.00 دج للقنطار، لكن في الواقع سعره في السوق 4500.00 دج للقنطار. أما الأعلاف المستوردة كالشعير الصوجا والذرة فسعرها تتحكم فيه البورصات العالمية وهي الأخرى بلغت مستويات جنونية. فالصوجا كانت تباع بسعر 5000.00 دج واليوم فاقت المليون للقنطار، والذرة من 2300.00 دج إلى 7000.00 دج للقنطار، والشعير من 1500.00 دج إلى 6000.00 دج. وحسبه، فإن ارتفاع أسعار الأعلاف تسبّب في خسائر للموال وعزوف على الاستمرار في هذا النشاط الذي يسجّل تراجعا في الإقبال عليه والجميع يفضّل العيش في المدن والحواضر.

تراجع في عدد رؤوس الماشية وعملية الإحصاء مغلوطة

يؤكد نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للموالين، بلقاسم مزروع، أن عدد رؤوس الماشية يعرف تراجعا ملحوظا. وأشار إلى أن العدد في ولايتي بسكرة وأولاد جلال، مثلا، يسير نحو الانقراض، وقد تم دق ناقوس الخطر منذ مدة. وبرأيه، فإن من بين أسباب التناقص الذي سجل في 2018 و2019 انتشار أمراض الحمى القلاعية وطاعون صغار المجترات، وأيضا تحوّل المجتمع من أكل الخروف إلى الإقبال على الأنثى (النعاج) رغم وجود قانون يمنع ذبحها، و"حينها طلبنا من الوزارة المعنية تجريم هذا الفعل"، حيث صدر قرار بذلك، وفرق من الدرك الوطني، التجارة والفلاحة تتكفل بتطبيق القانون، والأهم تشديد الرقابة على مستوى المذابح".

إلى ذلك وبخصوص أعداد رؤوس الأغنام، فقد سجلت تراجعا كبيرا، وحسبه، فإن خبراء الاستشراف يؤكدون على ضرورة تساوي عدد السكان بعدد رؤوس الماشية كمقياس لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والإحصاء الأخير الذي أجري في جانفي الماضي أعطى رقم 17 مليون رأس لجميع الأصناف والأحجام الكبيرة والصغيرة، لكن في هكذا حالات ومن المنطقي وجب إحصاء الأنثى فقط وعدم إحصاء الخروف الذي يخصص للذبح والرقم الحقيقي 9 ملايين تتعلق بالنعجة الولود.

وختم بلقاسم مزروع كلامه بالتأكيد على أن نشاط تربية الماشية ما زال بدائيا في الجزائر، عكس دول أخرى قامت بعصرنته وتطويره وتحديثه. وبرأيه، فإن الموال لحد الآن يجمع قطيعه في كوخ من بقايا القش والقصدير أو زريبة تحت أشعة الشمس الحارقة والتقلبات الجوية وتفتقر لأبسط ضروريات الحياة، ظروف يقول بأنها تجبره على الدخول إلى المدينة والتفريط في هذه المهنة التي فقدت العوامل المشجعة للاستمرار فيها.