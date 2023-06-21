موجة حر وأمطار على هذه الولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، إلى تسجيل موجة حر مع تساقط أمطار رعدية ورياح بعدة ولايات من الوطن.

وأفادت نشرية خاصة لذات المصالح، أن درجات الحرارة ستتراوح بين 40 و 44 درجة مئوية تحت الظل على كل من ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، تيزي وزو ،البويرة ،المدية ،عين الدفلى، إن صالح، أدرار و برج باجي مختار.

وفي تنبيه أخر، ستشهد كل من ولايات جانت، تمنراست وإن قزام تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال.

كما ستعرف ولايات تيزي وز، برج بوعريريج، البويرة، المدية، الجلفة، تيارت والأغواط هبوب رياح قوية بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم وإلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.