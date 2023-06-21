حكار يفتتح منتدى مديري مؤسسات التكوين في مجال البترول والغاز

أشرف الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار، اليوم الأربعاء، على الافتتاح الرسمي لفعاليات منتدى مديري مؤسسات التكوين في مجال البترول والغاز، في طبعته الأولى للدول الأعضاء في المنظمة الإفريقية المنتجة للبترول، الذي احتضنه المعهد الجزائري للبترول التابع لسوناطراك بولاية سكيكدة يومي 21 و22 جوان 2023.

وحسب بيان الشركة، يهدف هذا المنتدى إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين المؤسسات خاصة فيما يتعلق بمجال التكوين وتطوير الكفاءات.

يجدر التذكير، بأن تنظيم فعاليات هذا المنتدى، جاء بعد الزيارات الميدانية التي قامت بها أمانة المنظمة الافريقية للدول المنتجة للبترول على مستوى معاهد التكوين والبحث التابعة لبعض الدول الأعضاء، والتي وقع خلالها اختيارالمعهد الجزائري للبترول نظير دوره المحوري ومحصلة التجارب والخبرات التي اكتسبها في مجال التكوين وتطوير الكفاءات على مستوى القارة الإفريقية والبلدان الاخرى.

وأضاف البيان، أن المنتدى عرف حضور الأمين العام للمنظمة الإفريقية للدول المنتجة للبترول مرفوقا بأعضاء الأمانة، بالإضافة إلى مديري مؤسسات التكوين في مجال البترول والغاز الممثلين للدول الأعضاء البالغ عددهم ثمانية عشر (18) دولة.

وختم المصدر ذاته، أن المنتدى شهد قبل انطلاقه، تدشين قاعة المحاضرات الجديدة للمعهد الجزائري للبترول بمدرسة سكيكدة من قبل الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار بمعية الأمين العام للمنظمة، والتي أُطلق عليها اسم المدير الأسبق للمعهد الجزائري للبترول التابع لولاية سكيكدة وممثل الجزائر للمنظمة الإفريقية للدول المنتجة للبترول الراحل " محمد الطاهر أكرديدة"، وتعتبر هذه القاعة لبنة أخرى تضاف إلى صرح المعهد.