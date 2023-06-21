استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الصهيوني

استشهد شابان فلسطينيان، أمس الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، في الضفة الغربية المحتلة.

فقد استشهد الشاب خالد مصطفى صباح (24 عاما) برصاص وحدة خاصة من قوات الاحتلال الصهيوني، شمال مدينة طوباس.

وأفادت وزارة الصحة، بأن جثمان الشهيد نقل إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه تعرض لإصابة بالرصاص في الرقبة، ورصاصتين في الصدر ورصاصتين بالكتف.

كما استشهد الشاب مهند فالح شحادة، برصاص مستوطن على طريق رام الله- نابلس، بالقرب من قرية اللبن الشرقية، قبل أن تحتجز سلطات الاحتلال جثمانه.

وباستشهاد الشابين ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية خلال يومين إلى 8 شهداء بينهم طفل، وإصابة 100 آخرين منهم 22 بجروح حالتهم خطيرة وحرجة.