الجيش يتصدى لمحاولة إغراق البلاد بكمية معتبرة من الكيف المغربي

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (42) عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة، فيما ضبطت مفرزة أخرى بإن أميناس، أربعة (04) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وأربعة (04) قنابل يدوية وكمية من الذخيرة.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني، أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 جوان 2023، عديد العمليات حيث أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (43) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (21) قنطار و(56,15) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (1560) غرام من مادة الكوكايين و(59476) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (181) شخصا وضبطت (13) مركبة و(113) مولدات كهربائية و(57) مطرقة ضغط و(03) أجهزة للكشف عن المعادن و(116,5) قنطار من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (10) أشخاص آخرين وضبط (07) بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(121,6) طن، بالإضافة إلى (35) قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، يضيف البيان.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (20247) لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف.