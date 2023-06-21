البويرة: الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكن الإيجاري

أفرجت، اليوم الأربعاء، دائرة الهاشمية بولاية البويرة عن قائمة المقترحين للاستفادة من حصة 100سكن عمومي ايجاري في الأماكن العمومية وعلى الصفحة الرسمية للدائرة ، لفائدة سكان بلدية وادي البردي.

وأوضحت مصالح الدائرة في بيانها أن كل طالب لم ير بعد نشر اسمه في القائمة. ما عليه إلا القيام بتقديم طعن كتابي مدعما بالمعلومات والوثائق الثبوتية اللازمة، مرفقا بنسخة من وصل إيداع الملف توجه إلى لجنة الطعن الولائية، وهذا تنفيذا لأحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 08/142 المتعلق بمنح السكن العمومي الايجاري.

وأشير في البيان أن هذه العملية تحمل رقم 22 منذ نوفمبر 2022 في عمليات توزيع السكن على مستوى ولاية البويرة.