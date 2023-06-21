معرض الجزائر فرصة للتعريف بالمنتوجات الوطنية

أكد المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات سامي قلي أن المنتوج الجزائري يتواجد اليوم في مختلف الأسواق الدولية وأصبح الطلب عليه بكثرة مرجعا ذلك لمختلف القرارات الصائبة المتخذة من طرف السلطات العليا في البلاد لتسهيل الشأن الاقتصادي وتبسيط وتذليل كل الإجراءات والتقليل من معاناة المتعاملين الاقتصاديين للقضاء على البيروقراطية.

وبخصوص الطبعة الـ 54 لمعرض الجزائر الدولي المقام حاليا بقصر المعارض الدولي بالجزائر كشف سامي قلي في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح "للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأربعاء، أن هذه الطبعة فرصة للتقييم وإلقاء نظرة على المرتبة التي وصلت إليها الجزائر في الأسواق الدولية خاصة وأن المتعامل الاقتصادي الجزائري اليوم له من الإمكانات ما يؤهله لدخول السوق الدولية.

وأوضح المتحدث، أن معرض الجزائر الدولي لهذه السنة 2023 سجل أرقاما قياسية من حيث عدد الدول المشاركة حيث تم تسجيل مشاركة 30 دولة هذه السنة عكس 2019 التي شهدت مشاركة 19 دولة أما الشركات العمومية المشاركة تم تسجيل حوالي 200 شركة مقارنة بسنة 2019 التي بلغت حينها 163 شركة فيما بلغ عدد الشركات في القطاع الخاص 300 شركة في هذه الطبعة 54 وبلغ عددها 160 شركة سنة 2019.

وأضاف قلي أن السوق الإفريقية اليوم هي سوق جزائرية وهو ما سيتم تكريسه من خلال التدابير المتخذة على غرار تلك المتعلقة بالنقل حيث تم تسخير أسطول بحري لنقل المواد لمختلف الدول (موريتانيا. السينغال. المملكة العربية السعودية. قطر..) .

وكشف المدير العام للأنشطة التجارية، عن التحدي المرفوع من طرف رئيس الجمهورية والمتمثل في بلوغ 13 مليار دولار من الصادرات حيث يبلغ اليوم 07 مليار دولار بعدما كان 01 مليار دولار حيث تم إنشاء لجان تعمل على تكريس الاستراتيجية الوطنية للتصدير.