هل سيتم توقيف البطولة الوطنية؟

يتجه القائمون على شؤون الكرة الجزائرية لتوقيف البطولة نهائيا قبل موعدها المحدد بتاريخ ال15 جويلية موعد آخر جولة من الرابطة المحترفة الأولى مع إلغاء السقوط وصعود الثنائي نجم بن عكنون واتحاد واد سوف لتصبح البطولة الموسم القادم بثمانية عشر فريقا.

وبحسب مصادر "الخبر" فلا يوجد داعي لاستكمال البطولة، بما أنه كان من المفروض أن تنتهي في الثلاثين جوان، لكن الفوضى التي رافقت البرمجة منذ بداية الموسم بسبب مشاركة الأندية الجزائرية في منافستي كأس رابطة أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية تسببت في تأجيل عدة مباريات لهذه الأندية، إضافة إلى توقف البطولة لعدة مرات بسبب تربصات المنتخب المحلي الذي شارك في"الشان" الذي احتضنته الجزائر.

وقرر القائمون على شؤون الكرة اللجوء إلى هذا الحل في سياسة الهروب الى الأمام والتخلص من وجع الرأس الذي قد تسببه الجولات الأخيرة نتيجة الصراع الكبير على تفادي السقوط، بما أن صراع الأندية في أعلى هرم الترتيب على بطاقة المشاركة في منافستي رابطة الأبطال والكاف اتضحت بشكل كبير، حيث ضمن شباب بلوزداد المشاركة في رابطة الأبطال وسيرافقه بنسبة كبيرة شباب قسنطينة، أما منافسة كأس الكونفدرالية فإن من سيرافق اتحاد العاصمة المتوج بالنسخة الحالية سيتم التعرف عليه بعد نهائي كأس الجمهورية بين شباب بلوزداد وجمعية الشلف ، اذا وفي حال فوز الجمعية سترافق اتحاد العاصمة بصفة آلية وبحسب ماهو معمول به، وفي حال فوز شباب بلوزداد فستحسم نتيجة المباراة المتأخرة بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة يوم الجمعة هوية ممثل الجزائر الثاني في الكاف، حيث يكفي التعادل مولودية الجزائر لتجاوز وفاق سطيف في سلم الترتيب وخطف بطاقة المشاركة في الكأس وفي حال الهزيمة سيتأهل وفاق سطيف.

ورغم أن الاتحادية سارعت لجلب ترخيص من الاتحاد الافريقي لكرة القدم بغرض تأجيل تاريخ إرسال اسماء الأندية المشاركة في المنافستين القاريتين من ال30 جوان إلى ال15 جويلية ، إلا أنها تصطدم باشكال آخر وهو النقطة المستجدة المتمثلة في البطولة العربية من ال5 إلى ال15 جويلية التي لجأت إليها الأندية كورقة ضغط تستعملها لإيقاف البطولة، حيث ستشارك الجزائر بالمنتخب الأولمبي المشكل من لاعبي أقل من 23 سنة بقيادة المدرب ايت محمد والذي استدعى عدة لاعبين من الأندية التي تنشط في الرابطة المحترفة الأولى والذي سيدخل في تربص في ال23 جوان تحسبا لهذه البطولة،كما أن قانون الاحتراف في صالح هذه الأندية الذي يمنح الحق للاندية في طلب التأجيل في حال استدعاء ثلاث لاعبين أو أكثر لتمثيل المنتخب الوطني.

ومهما تعددت الأسباب، فإن مايحدث يلخص الوضع العام للاحتراف في الجزائر الذي هو بحاجة لاعادة نظر من القاعدة