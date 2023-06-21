إسمين آخرين سيلتحقان بـ "الخضر"

كشفت تقرير فرنسي، مفصّل بأن لاعبين من أصول جزائرية ويتواجدان حاليا مع المنتخب الفرنسي للأمال قريبان من الالتحاق بالمنتخب الجزائري.

صحيفة " ليكب" الفرنسية، أوضحت أن هناك العديد من اللاعبين في المنتخب، سيغيّرون من جنسيتهم الرياضية في صورة أمين غويري لاعب نادي ران وكذلك ياسر لعروسي الناشط ضمن صفوف فريق فريق تروا.

يشار إلى منتخب " الديكة "، يشارك في بطولة أمم أوروبا التي تجرى مناصفة بين رومانيا وجيورجيا بداية من الـ 21 من جوان وإلى غاية الـ 8 من جويلية ، وهي بطولة مُؤهّلة لِأولمبياد العاصمة الفرنسية باريس 2024.