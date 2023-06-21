زيارة مرتقبة للرئيس الصربي إلى الجزائر

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الأربعاء من قبل رئيس جمهورية صربيا، ألكسندر فوتشيتش.

وأوضح بيان الخارجية أن الوزير أحمد عطاف نقل إلى الرئيس الصربي تحيات الرئيس عبد المجيد تبون، وجدد له دعوة سيادته للقيام بزيارة إلى الجزائر من أجل العمل معاً لإعطاء دفعة جديدة للعلاقات الجزائرية-الصربية.

كما شكل اللقاء فرصة للتأكيد على الإرادة السياسية القوية التي تحدو قائدي البلدين في الرقي بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى بما يعكس جودة ومتانة أواصر التعاون التاريخية بين البلدين التي تعود جذورها إلى أيام الثورة التحريرية المجيدة.

في هذا السياق، أعرب الرئيس ألكسندر فوتشيتش عن قبوله دعوة رئيس الجمهورية، مؤكدا عن تطلعه لتجسيدها قبل نهاية السنة الحالية وعن أمله في أن تدشن مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات بين الجزائر وصربيا، يضيف البيان.

ومن جانب آخر، أكدت المحادثات على تمسك البلدين بترسيخ التوافق في مواقفهما المبدئية المبنية على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقيم عدم الانحياز إزاء التوترات التي تشهدها العلاقات الدولية في المرحلة الراهنة، فضلا عن تبادل الدعم إزاء القضايا والمصالح الجوهرية التي تخص الجانبين في فضاءات انتمائهما. وفي الختام، تم الاتفاق على البدء في التحضير لزيارة الرئيس ألكسندر فوتشيتش إلى الجزائر عبر عدة نشاطات وزارية، وعلى رأسها زيارة وزير الخارجية الصربي.