اقتحام إقامة سفير الجزائر بالخرطوم: البرلمان العربي يدين

أدان البرلمان العربي، اليوم الأربعاء واستنكر بشدة، الاقتحام الذي استهدف مبنى إقامة سفير الجزائر لدى السودان وتخريب محتوياته.

ودعا البرلمان في بيان نشر على موقعه الرسمي، إلى ضرورة احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومقارها، مجددا رفضه التام لكافة أشكال الاعتداء على البعثات الدبلوماسية ومقراتها.

كما دعا السلطات السودانية، إلى اتخاذ ما يلزم لتوفير التأمين الكامل لها، ليتمكنوا من أداء دورهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها السودان.

يذكر أن الجزائر قامت في وقت سابق بإجلاء طاقم سفارتها بالسودان وأفراد الجالية، على إثر اندلاع الأزمة الأمنية هناك.