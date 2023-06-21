حجز 31 قنطار من مادة الفحم

تمكن أفراد فصيلة أمن الطرقات للدرك الوطني بوادي العثمانية من إيقاف شخصين في العقد الثاني من العمر في قضية ممارسة نشاط تجاري بدون رخصة، وحجز 3151 كلغ من مادة الفحم.

العملية تمت أثناء قيام أفراد الفصيلة بخدمة شرطة الطريق على مستوى الطريق السيار شرق- غرب/ محطة الخدمات ميلاف، أين تم توقيف مركبتين الأولى مقتادة من طرف المسمى (ل-ح)، الذي كان قادما من ولاية سكيكدة باتجاه بلدية تاجنانت، بعد المراقبة الإدارية والتفتيش الأمني للمركبة تم معاينة 80 كيس بلاستيكي من مادة الفحم بوزن 1115.3 كلغ، بدون فاتورة ولا رخصة قانونية تسمح بنقل هاته المادة، الثانية مقتادة من طرف المسمى (س-ن/د) التي كانت هي الأخرى محملة بـ118 كيس بلاستيكي من مادة الفحم بوزن 2035.7 كلغ، على إثرها تم اقتيادهم رفقة المحجوزات إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بشلغوم العيد لمواصلة الإجراءات. لعدم حيازتهما على سجل تجاري يخول لهما ممارسة هذا النشاط.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تسليم المنتوج الغابي المحجوز إلى رئيس مقاطعة الغابات ببلدية شلغوم العيد.