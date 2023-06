D’autres « Bleuets » rejoindront les « Verts »

De nombreux Bleuets pourraient changer de nationalité sportive et rejoindre prochainement la sélection nationale de football, selon plusieurs rapports médiatiques français.

L’Equipe a révélé que plusieurs Bleuets à l'image de Yasser Larouci, Amine Gouiri et Amine Adli, pourraient changer de nationalité sportive en A. Mais cela ne les perturbe pas, leur sélectionneur Sylvain Ripoll non plus.

Notons que les « Coques » jouent dans le championnat d’Europe des Nations, organisée en Roumanie et en Géorgie, du 21 juin au 8 juillet.