هجرة النجوم نحو الدوري السعودي تتسارع

تتواصل الصفقات المدوية في الدوري السعودي منذ منتصف موسم 2022-2023 بانتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، لتأتي بعدها تحركات ضخمة من أندية أخرى لاستقطاب نجوم كرة القدم حول العالم.

وارتبط عدد من أبرز نجوم العالم بالسير على خطى رونالدو واللعب في أحد الأندية السعودي، ودخل الفرنسي كريم بنزيمة سباق نجوم وأساطير الدوري السعودي بالتعاقد مع نادي اتحاد جدة عقب رحيله عن صفوف ريال مدريد.

وجود بنزيمه إلى جوار رونالدو في الدوري السعودي أعطى الضوء الأخضر لانضمام المزيد من نجوم العالم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبالفعل تتسارع وتيرة الصفقات المدوية في الساعات الماضية بعدما أعلن نادي الاتحاد ضم متوسط ميدان تشلسي وبطل العالم سنة 2018، نقولو كانتي، ليزامل مواطنه كريم بن زيمة.

كما أعلن الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيز رومانو عن عدد من الصفقات التي سيتم الإعلان عنها قريبا.

وحسب الصحفي المختص في سوق الانتقالات فإن نادي النصر حسم صفقة نجم أسود الأطلس حكيم زياش، في حين سينتقل الدوليان السنغاليان، خاليدو كوليبالي والحارس إدوارد ماندي، من نادي تشلسي إلى الهلال والأهلي على التوالي.

ووفق نفس المصدر يتواجد الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو على رادار الأندية السعودية، حيث يدفع نادي تشلسي نحو بيع اللاعب إلى الدوري الخليجي رغم معارضة الأخير.