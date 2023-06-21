انفجار كبير في وسط باريس

وقع انفجار أدى إلى حريق كبير في مبنى وسط باريس، الأربعاء، وتسبب إلى انهيار جزء من المبنى، وفقاً لصور مراسل وكالة الأنباء الفرنسية. وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة "هناك حريق في شارع سان جاك في الدائرة الخامسة في باريس.

عناصر إطفاء باريس يتدخّلون. رجاء لا تعرقلوا تدخّلهم وتجنّبوا المنطقة". وذكرت إدارة شرطة باريس أن ما لا يقل عن 16 شخصا أصيبوا، من بينهم سبعة في حالة حرجة. من جهتها غردت محافظة الشرطة "تدخل يجري الآن في شارع سان جاك في باريس 5. تجنبوا المنطقة ودعوا خدمات الطوارئ والشرطة تتدخل".

وأظهر فيديو لوكالة الأنباء الفرنسية تصاعد عمود من الدخان واللهب من أنقاض أحد المباني. وفي وقت سابق قال فلورنس بيرتوت رئيس الدائرة الخامسة في باريس إن أربعة أشخاص في حالة حرجة بعد الانفجار.

وبحسب مكتب المدعي العام في باريس، "اشتعلت النيران في مبنى وانهار جزئياً في شارع سان جاك، بالقرب من كنيسة نوتردام دو فال دو غراس، ووفق تقرير أولي فإن شخصا على الأقل أصيب بحروق".

وقالت النيابة "لا يوجد شيء يحدد مصدر الكارثة" في هذه المرحلة.