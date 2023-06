Un jeune de 17 ans a été électrocuté par un câble de train, ce mercredi, près de la voie ferrée, près la cité Ramoul à Blida et transféré aux urgences de l’hôpital de la ville.

Cet accident est le deuxième de son genre en moins de 48h, étant donné que deux autres enfants âgés de 12 et de 13 ans ont subi le même sort près du même endroit et ont été admis en réanimation à la Clinique centrale des brûlés "Pierre et Claudine Chaulet" à l’avenue Pasteur à Alger